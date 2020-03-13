с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Здоровье В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.

Общество В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы Ташкент, 15 марта 2020, 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.

Технологии Рынок сменных носителей в ближайшие годы будет медленно сокращаться Специалисты по прогнозам отмечают, что речь идет о колоссальном рынке — в 2018 году было продано более 1,1 млрд единиц сменных носителей.

Происшествия У новокузнечан не подтвердили коронавирус В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы ранее в инфекционное отделение больницы №29, первый тест на коронавирус отрицательный.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.