Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил
 Forbes.
РБКвчера в 22:19

Подробнее о событии

Назвавший панику из-за коронавируса тупостью Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Коммерсантъ03:58

Forbes: Маск, назвавший панику из-за коронавируса глупой, потерял за неделю $5,5 млрд

ТАСС03:06

Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

РБКвчера в 22:19

Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за пандемии коронавируса, за одну неделю потерял 5,5 миллиардов долларов

Эхо Москвы02:30

Назвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды

РЕН ТВ00:33

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Известия00:30

Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов

РИА Новости02:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
ToDay News Ufa 04:34
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Здоровье

В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом

Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.
Московский Комсомолец 13 марта в 10:20
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество

В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы

Ташкент, 15 марта 2020, 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
REGNUM 06:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
ФАН 00:13
Футбол

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
Здоровье

Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе

При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Live24 05:28
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Технологии

Рынок сменных носителей в ближайшие годы будет медленно сокращаться

Специалисты по прогнозам отмечают, что речь идет о колоссальном рынке — в 2018 году было продано более 1,1 млрд единиц сменных носителей.
iXBT.com 06:03
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru вчера в 07:20
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 13 марта в 05:29
Футбол

Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:26
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Политика

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Происшествия

У новокузнечан не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы ранее в инфекционное отделение больницы №29, первый тест на коронавирус отрицательный.
ВашГород.ру 02:33
Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
Наука

Свитки Мертвого моря из музея Библии в Вашингтоне оказались подделкой

Дни24 02:00
Биатлон

Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

REGNUM вчера в 12:46
Армия и оружие

Российский Су-35 сочли реальной угрозой для американских истребителей

Российский истребитель Су-35 представляет реальную угрозу для самолетов F-15, F-18 и F-35, состоящих на вооружении ВВС США.
Lenta.ru 05:29
Интернет

Google рекомендовал сотрудникам перейти на удаленную работу из-за вируса

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Google призвала сотрудников работать из дома, «если специфика работы это позволяет».
РБК 06:04
Единоборства

Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Газета.Ru 05:24
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Здоровье

Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Деловое.ТВ 13 марта в 02:34
ЖКХ

Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

RT на русском 03:56
Политика

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 05:20
Здоровье

В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Известия 03:39
Общество

Смолову, Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин

Введённый в Испании режим чрезвычайной ситуации предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин.
Чемпионат 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное