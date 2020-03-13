Коронавирус
ИзвестияНазвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил Forbes.РБКвчера в 22:19
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю
Газета.Ruвчера в 22:54
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