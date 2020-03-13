с чего всё началось

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество В Госдуме увидели пользу в коронавирусе Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.

Общество Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Происшествия В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.

Экономика Ждать или покупать сейчас: как рынок жилья реагирует на коронавирус В связи с переходом на проектное финансирования стоимость жилья уже выросла, и сейчас возможностей для ее дальнейшего повышения без резкого увеличения спроса практически нет.