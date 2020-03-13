Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%, сообщил
 Forbes.
РБКвчера в 22:19

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Назвавший глупостью панику из-за вируса Маск потерял за неделю $5,5 млрд

РБКвчера в 22:19

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Газета.Ruвчера в 22:54

Forbes: Маск, назвавший панику из-за коронавируса глупой, потерял за неделю $5,5 млрд

ТАСС03:06

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Известия00:30

Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов

РИА Новости02:55

Назвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды

РЕН ТВ00:33

Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за пандемии коронавируса, за одну неделю потерял 5,5 миллиардов долларов

Эхо Москвы02:30
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Политика

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Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
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В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
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«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
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Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:22
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Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
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«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

«Йокерит» принял решение не участвовать в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 17:30
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения» стал самым просматриваемым

Группа выступит в Роттердаме с композицией «Uno». В Сети был размещен клип группы «Little Big» на песню «Uno».
Оka.fm вчера в 07:00
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Полностью рассекречен смартфон Motorola Edge. Живые фото

Сетевые источники поделились живыми фотографиями, а также перечнем характеристик смартфона Motorola Edge, которые должны анонсировать уже скоро.
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Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Происшествия

В Саратове два человека погибли после возгорания автомобиля

В Саратове легковой автомобиль, двигавшийся из аэропорта, на большой скорости врезался в отбойник, в результате чего опрокинулся и загорелся.
RT на русском 03:16
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«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

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У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК вчера в 05:04
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Всего на наушники в течение квартала в мире было потрачено 14,1 млрд долларов.
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Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
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Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
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Зеленский сравнил коронавирус с испанским гриппом

Зеленский разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором говорится, что если украинские жители пережили испанский грипп, то им не должен быть страшен и коронавирус.
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Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

В начале февраля Лариса Гузеева рассказала о том, что ее 19-летняя дочь пережила нервный срыв.
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В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд

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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
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Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
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Авто

Депутаты Госдумы призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
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Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
РИА Новости вчера в 13:01
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Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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