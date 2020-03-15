Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВНазвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды

После крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США стоимость акций Tesla снизилась на 22% до $5,5 млрд. В настоящее время состояние Маска оценивается в $31,1 млрд. До этого Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупой.
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Известия00:30

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю

Газета.Ruвчера в 22:54

Назвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды

РЕН ТВ00:33

«Глупая паника» из-за коронавируса стоила Илону Маску миллиарды долларов

Красная весна01:24

Хроники коронавируса за 15 марта 2020 года

КМВ Новости00:46
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Авто

Завод по производству двигателей построит Haval в РФ

SpeedMe 13 марта в 05:55
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

Вести.Ru 00:53
Политика

Мишустин назвал неблагоприятным сценарий развития коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
LentaChel.ru 01:32
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport 13 марта в 15:08
Наука

Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.
Известия вчера в 21:22
Происшествия

У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости вчера в 20:47
Здоровье

Диетолог дал советы по питанию во время карантина

Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
РЕН ТВ вчера в 19:37
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости 00:18
Единоборства

Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнении о ситуации с проведением поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в свете пандемии коронавируса.
RT на русском 01:27
Единоборства

Украинский боец Крылов победил бразильца Уокера на UFC Fight Night 170

Украинский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 одержал победу над бразильским бойцом Джонни Уокером.
РБК вчера в 20:54
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Происшествия

На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда

18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Красная весна вчера в 12:37
Авто

В Чили обнаружили уникальный советский микроавтобус

На территории Чили найден советский RAF-977 раннего образца. В сообществе "Автомобили из СССР" появились сведения о необычной находке.
Тарантас Ньюс вчера в 13:05
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК вчера в 11:13
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости вчера в 19:55
Финансы

ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей

Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб. "Открытие холдинг" в числе своих кредиторов помимо "Траста" называл банк ВТБ, а также компании РКТ, "Пауэр ресорсес", "Открытые инвестиции", "Пенсионный капиталъ" и "Кама картон".
Ведомости вчера в 13:04
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости вчера в 15:26
Автоспорт

Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года

Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
F1news.ru вчера в 12:02
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM 13 марта в 01:19
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Американская компания
Американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Штробеля и Иэна Райта её сооснователями.
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