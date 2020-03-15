Коронавирус
РЕН ТВНазвавший панику из-за коронавируса глупой Илон Маск потерял миллиарды
После крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США стоимость акций Tesla снизилась на 22% до $5,5 млрд. В настоящее время состояние Маска оценивается в $31,1 млрд. До этого Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупой.
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Илон Маск потерял $5,5 млрд за неделю
Газета.Ruвчера в 22:54
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