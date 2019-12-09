Петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.

Не боимся, а уважаем: Семак рассказал о матче с «Бенфикой»

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