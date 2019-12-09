Лига чемпионов

Gazeta.SPbGazeta.SPbНе боимся, а уважаем: Семак рассказал о матче с «Бенфикой»

Петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта.
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