Петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.

Не боимся, а уважаем: Семак рассказал о матче с «Бенфикой»

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Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.