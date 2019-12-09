Лига чемпионов
Gazeta.SPbНе боимся, а уважаем: Семак рассказал о матче с «Бенфикой»
Петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.
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Семак: «Зениту» нужно думать о своей игре, а не следить за ситуацией в Лейпциге
Чемпионатвчера в 14:01
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