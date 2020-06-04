Коронавирус
Комсомольская правдаЕдиной вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. Она уточнила, что будет создано несколько препаратов для разных групп населения.
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Мне кажется, нам обнадеживаться сегодня пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно исполнить и создать вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет... Очень много еще вопросов для того, чтобы называть сроки.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 07:40
с чего всё началось
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".ТАСС06:39
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