Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

с чего всё началось

Мне кажется, нам обнадеживаться сегодня пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно исполнить и создать вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет... Очень много еще вопросов для того, чтобы называть сроки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. Она уточнила, что будет создано несколько препаратов для разных групп населения.

Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова

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