Политика
BFM.ruНе допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». По словам Цепкало, он решил уехать после поступившей информации о готовящемся аресте.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
РИА Новости 07:14
Политика
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции.
ФАН вчера в 07:13
Футбол
Источник: «Спартаку» интересен защитник «Црвены Звезды»
Московский «Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику сборной Австралии и сербской «Црвены Звезды» Милошу Дегенеку.
RT на русском 12:47
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 12:47
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
Футбол
Жена Семака: «Я так устала от лицемерия и лжи»
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, с какими людьми предпочитает близкие отношения, а также отметила, что часто сталкивается с лицемерием в жизни.
Sport24.ru 08:50
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Здоровье
Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма
Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма.
ToDay News Ufa 01:57
Футбол
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Происшествия
В Севастополе незаконно добывали ископаемые в уголовных масштабах
Больше года в Балаклаве велась незаконная добыча известняка в промышленных масштабах, ООО «Доломит» без лицензии добыло в окрестностях закрытого Южного карьера полезных ископаемых на сумму как минимум 18 миллионов рублей.
ForPost 11:15
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Здоровье
Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка
Немецкие медики рассказали о признаках, которые указывают на раннюю стадию развития рака желудка.
Волга-Медиа 11:57
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 вчера в 08:50
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 11:30
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04