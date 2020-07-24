Политика

BFM.ruBFM.ruНе допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». По словам Цепкало, он решил уехать после поступившей информации о готовящемся аресте.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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