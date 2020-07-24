Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь». По словам Цепкало, он решил уехать после поступившей информации о готовящемся аресте.

Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

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