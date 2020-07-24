В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало
Смотрите также
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Милонов предложил вернуть национальность в российские паспорта
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву
«Не помогайте»: белорусский оппозиционер Валерий Цепкало обратился к российским властям после отъезда в Москву
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.В источнике
Подробнее о событии