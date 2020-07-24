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Live24
Live24

В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало

Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Бывший участник президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало не исключает, что вернется в страну до 9 августа

Эхо Москвы14:04
Московский Комсомолец

Эксперты поведали о причинах побега экс-претендента в президенты Цепкало

Московский Комсомолец09:24
РБК

Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

РБК05:49
ТАСС

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну

ТАСС06:18
Известия

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Известия06:15
Коммерсантъ

Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста

Коммерсантъ06:25
Дождь

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из страны в целях безопасности. Сейчас он в Москве

Дождь05:36
КП - Беларусь

Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь - он в Москве

КП - Беларусь07:00

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru11:51
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa02:15
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости08:34
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Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента

Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости13:39
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Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов

Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК12:40
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