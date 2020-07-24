Политика
ИзвестияНе допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Газета.Ru 02:25
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
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Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
Космос
«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
Mockva.ru вчера в 15:06
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Здоровье
Еще 58 случаев коронавируса выявили в Кировской области
НТА-Приволжье – Еще 58 случаев коронавируса выявили в Кировской области.
НТА-Приволжье 04:08
Футбол
РФС утвердил сроки трансферных окон следующего сезона
Российский футбольный союз в рамках заседания, прошедшего в формате видеоконференции, утвердил ряд важных решений.
ProstoProSport 08:10
Общество
Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках
В Ульяновске напротив областного правительства шеф-повар одного из городских ресторанов Сергей Павлов провел одиночное пикетирование, пишет «7х7».
Собеседник 08:04
Авто
Toyota запатентовал Highlander нового поколения для России
Концерн Toyota оформил в России патент на экстерьер вседорожника Highlander четвертой генерации, который дебютирует на отечественном рынке в конце лета текущего года.
Новые автомобили 03:59
Автоспорт
RTL: «Гран-при Германии» в 2020 году пройдет на «Нюрбургринге»
Спорт-Экспресс 04:26
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Общество
Свердловчанам устроят химиопрофилактическую терапию COVID-19
В августе жителей Свердловской области охватят специальной химиопрофилактической терапией, которая позволит снизить риск заражения.
Новый День 07:51
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
Московский Комсомолец 08:06
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Майк Тайсон назвал дату боя с Роем Джонсом
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Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли голову
Знаменитому монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы поменяли голову, пользователи соцсетей не одобрили изменение, сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
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Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Напомним, что в Москве и Московской области кинотеатрам разрешено возобновить работу с 1 августа.
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Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
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В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении.
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Здоровье
Кому не потребуется прививка от коронавируса
Люди во всех странах с нетерпением ожидают создания вакцины от коронавируса. Эксперты рассказали, кому прививка не понадобится.
ToDay News Ufa 03:37
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 22 июля в 05:37
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
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