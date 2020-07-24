Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
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Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.В источнике
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