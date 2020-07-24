Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм

Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».