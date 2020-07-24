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Известия

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.В источнике
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Эхо Москвы

Белорусский политик Валерий Цепкало подтвердил, что покинул Белоруссию из-за угрозы ареста и опасений за своих детей

Эхо Москвы11:21
Известия

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Известия06:15
РБК

Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву

РБК07:34
Коммерсантъ

Белорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста

Коммерсантъ06:25
ТАСС

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну

ТАСС06:18
Московский Комсомолец

Эксперты поведали о причинах побега экс-претендента в президенты Цепкало

Московский Комсомолец09:24
Дождь

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из страны в целях безопасности. Сейчас он в Москве

Дождь05:36
КП - Беларусь

Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь - он в Москве

КП - Беларусь07:00

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Компаниявчера в 08:55
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МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая

«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
RT на русском11:11

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм

Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник11:05
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Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
Коммерсантъ09:57
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