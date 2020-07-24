Политика
ТАССЭкс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну
По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте. Об этом Цепкало заявил в пятницу белорусскому порталу tut.by.ТАСС06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Газета.Ru 02:25
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
РИА Новости 06:20
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.
Ведомости 09:11
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Общество
В Пермском крае с 27 июля разрешат работу торговых и фитнес-центров
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил с 27 июля возобновить работу торговых и фитнес-центров, тренажерных залов без ограничения по площади, откроются также ярмарки, архивы, туристические фирмы и санатории.
ТАСС 09:46
Общество
Торговые центры и рестораны Петербурга возвращаются к работе с 27 июля
С понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, рестораны и кафе Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 09:51
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 22 июля в 08:36
Авто
Volvo собирается выпустить свой первый купе-кроссовер
Компания Volvo собирается выпустить свой первый купе-кроссовер, который получит электрическую силовую установку и станет флагманом в модельном ряду марки.
Letnews.ru 03:25
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России (совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком) 500 млрд рублей.
RT на русском 09:41
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Сообщается, что скульптуре переустановили голову. Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году.
ТК Звезда 04:58
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Футбол
Дюков: РФС принял правильное решение по возобновлению сезона в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) принял правильное решение по возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сказал президент РФС Александр Дюков.
РИА Новости 09:30
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Политика
Захарова назвала цель провокаций со стороны США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНР стали основными мишенями провокаций со стороны Вашингтона в медийном пространстве, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:24
Общество
Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25