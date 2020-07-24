Политика

ТАССТАССЭкс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну

По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.
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Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну

По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте. Об этом Цепкало заявил в пятницу белорусскому порталу tut.by.
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Валерий Цепкало
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, дипломат и управленец. Кандидат юридических наук в области международного права. Идейный вдохновитель, один из создателей и первый директор белорусского Парка высоких технологий. Член Стратегического совета Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие Организации Объединённых Наций и правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности.
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