По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте. Об этом Цепкало заявил в пятницу белорусскому порталу tut.by.

с чего всё началось

По некоторым данным, вместе с политиком Белоруссию покинули его двое детей. Опасаясь ареста Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну после получения сообщений о готовящемся его аресте.

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