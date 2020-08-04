В Минздраве сообщали как минимум о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. В ливанском Красном Кресте отчитывались о 2200 раненных. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.

Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

Футбол Мамаев назвал себя счастливым человеком Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как обустроился в новой команде.

Фигурное катание Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе. 1

Происшествия «Укрзализныця» уволит работников поезда, из-за которых женщина пострадала от маньяка Руководство украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда №9/10 Киев-Мариуполь, которые проявили халатность на рабочем, по вине которых посторонний человек проник ночью в купе поезда и избил женщину с целью изнасилования.

Политика Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах). 404

Интернет Google отключит Play Music в октябре К концу этого года YouTube Music полностью заменит Google Play Music.

Финансы Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58% Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. 9

Авто Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США До конца года на рынке США начнутся поставки электромобилей K23 и K27, которые разработаны компанией из Китая Kandi Technologies Group. 1

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях». 12

Происшествия Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности Начальника следствия спецслужбы провожают на пенсию по совокупности Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Экономика Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. 5,4K

Армия и оружие Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.

Политика Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков» Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. 1,6K

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 277

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 453