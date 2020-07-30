Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек, об этом сообщает NHK News. Отмечается, что сотрудники полиции и пожарной охраны проводят расследование на месте взрыва в городе Корияма.

Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме

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