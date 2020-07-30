Происшествия
Газета.RuНе менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме
Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате пострадали 11 человек, об этом сообщает NHK News. Отмечается, что сотрудники полиции и пожарной охраны проводят расследование на месте взрыва в городе Корияма.
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Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Футбол
Три-четыре легионера покинут «Ахмат»
Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:59
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Политика
Путин призвал просчитать риски обострения пандемии
Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации.
Российская газета вчера в 07:24
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Армия и оружие
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тыс. американских военных
Невские Новости вчера в 10:31
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век вчера в 06:44
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс 28 июля в 06:29
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Здоровье
Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом
Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия вчера в 08:26
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Футбол
«Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт вчера в 12:01
Наука
Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом
Проведенные в Германии исследования показали, что у большинства переболевших обнаружены повреждения в сердце.
ToDay News Ufa вчера в 23:52
Общество
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Экс-генерал ФСБ указал на виновного в задержании россиян в Белоруссии
Напомним, белорусские правоохранители задержали 33 человека с российскими и украинскими паспортами.
Утро.ru вчера в 14:49
Общество
Россию не может покинуть тысяча детей от суррогатных матерей
Иностранцы не могут забрать порядка тысячи младенцев от суррогатных матерей из РФ. Проблема возникла из-за пандемии коронавируса.
Свободная Пресса вчера в 22:18