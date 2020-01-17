Армия и оружие
Российская газетаНе менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном. С подозрением на черепно-мозговые травмы были госпитализированы 11 человек. Пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.
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При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат
Комсомольская правда21:56
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