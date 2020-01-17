Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном. С подозрением на черепно-мозговые травмы были госпитализированы 11 человек. Пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.

Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.

Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Происшествия Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.

Политика Зеленский снизил возраст призыва в армию Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.

Политика «Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.