Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНе менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном. С подозрением на черепно-мозговые травмы были госпитализированы 11 человек. Пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.
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При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат

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