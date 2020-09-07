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Не менее 12 российских туристов заболели коронавирусом в Турции

В Турции коронавирусную инфекцию выявили по меньшей мере у 12 российских туристов, двое из них госпитализированы, заявил посол России Алексей Ерхов.В источнике
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РБК

В Турции выявили коронавирус у 12 туристов из России

РБКвчера в 15:46
ТАСС

Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России

ТАССвчера в 14:22
Вести.Ru

12 россиян заразились COVID-19 в Турции

Вести.Ruвчера в 15:16
Газета.Ru

В Турции COVID-19 заразились 12 российских туристов

Газета.Ruвчера в 15:11
Национальная служба новостей

Не менее 12 туристов РФ заразились коронавирусом в Турции

Национальная служба новостейвчера в 14:44
RT на русском

Не менее 12 российских туристов заболели коронавирусом в Турции

RT на русскомвчера в 14:34
РИА Новости

Российские туристы заразились в Турции коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:28

МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБКвчера в 15:19
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Evo-rus.com5 сентября в 04:01
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