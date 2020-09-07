В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.