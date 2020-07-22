Происшествия
Lenta.ru14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе. Ранее сообщалось, что в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек.
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2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
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Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11
20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 13:45
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
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Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" в матче 37-го тура английской футбольной премьер-лиги.
РИА Новости 14:58
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Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
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США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию прекратить разработки и внедрение ракет с ядерным двигателем.
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Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
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Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 21:00
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
РИА Новости вчера в 07:39
Происшествия
За сутки в Иркутской области подтвердилось 176 случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро среды, 22 июля, возросло до 12 152.
ИркСиб 23:04
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
Росбалт 20:59
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Армия и оружие
Завершилась внезапная проверка боеготовности войск
17 июля министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что по решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Взгляд.ру 17:54
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
Общественный деятель и меценат Грант Агасьян рассказал в беседе с ФАН, что Россия по поставкам пшеницы за границу, за последние три года, занимает первое место в мире.
Русская народная линия 09:09
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Экономика
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР.
BFM.ru 16:43
Гаджеты
Обнародованы патентные схемы Xiaomi Mi Mix с двойным экраном
В сеть попала актуальная патентная заявка компании Xiaomi, которая описывает смартфон с огромной камерой и двумя дисплеями.
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Общество
Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни
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Реальное время 02:53
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Наука
Несокрушимый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Один из авторов разработки доктор Стефан Шишневский предрек, что новый чудо-материал получит применение в замках, сейфах и бронежилетах.
ИА Красная Весна 15:40
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Авто
Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.
РИА Новости 21:52
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Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
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