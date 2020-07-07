Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

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