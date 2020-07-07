Происшествия

ИзвестияИзвестияНе менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
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При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек

Комсомольская правда06:38

Момент падения автобуса со школьниками в водохранилище в Китае попал на видео

ТК Звезда07:38

Из-за падения в Китае автобуса в водохранилище погибли два человека

REGNUM06:56

СМИ: 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая

ТАСС06:52

Более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище в Китае

NewInform10:48

В Китае утонул автобус с людьми, власти затруднились назвать точное количество жертв

Вести.Ru05:33

В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21

РИА Новости06:16
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
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Здоровье

Родственники медиков, умерших от коронавируса, добиваются выплат

В СМИ появляются жалобы родственников медиков, умерших от коронавируса, на трудности в получении выплат от государства.
BFM.ru 05 июля в 20:09
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Происшествия

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС вчера в 11:34
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Здоровье

Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
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Общество

На акции в поддержку Сафронова в центре Москвы задержали 14 человек

ТАСС 08:12
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Технологии

Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов

Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

РИА Новости 08:35
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки вверх»

44-летний солист группы «Руки вверх!» в эфире второго выпуска программы «Судьба человека» рассказал телеведущему Борису Корчевникову об истинных причинах распада группы.
Bimru.ru 11:29
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми

Московский Комсомолец 10:51
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Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
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Общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
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Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
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Футбол

Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего

Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
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Общество

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
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Шоу-бизнес

Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
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Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
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Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Lenta.ru 12:29
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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