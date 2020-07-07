Происшествия
ИзвестияНе менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Здоровье
Родственники медиков, умерших от коронавируса, добиваются выплат
В СМИ появляются жалобы родственников медиков, умерших от коронавируса, на трудности в получении выплат от государства.
BFM.ru 05 июля в 20:09
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Здоровье
Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Технологии
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
Шоу-бизнес
Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки вверх»
44-летний солист группы «Руки вверх!» в эфире второго выпуска программы «Судьба человека» рассказал телеведущему Борису Корчевникову об истинных причинах распада группы.
Bimru.ru 11:29
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Футбол
Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего
Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Общество
Журналист Леонид Парфенов покинул Россию
Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33