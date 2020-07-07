Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Общество Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам. 541

Происшествия Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ. 877

Кино Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане. 13

Общество В МВД предложили изменить водительские права и ПТС МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. 774

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 84

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 774

Авто Toyota выпустит новый кроссовер Corolla Cross Toyota готовит к дебюту новейший кроссовер Toyota Corolla Cross. Недавно производитель рассказал о дате дебюта модели. 7

Политика На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации "НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook. 1

Футбол Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4 В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».