Происшествия

ИзвестияИзвестияНе менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
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Более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище в Китае

NewInform10:48

Момент падения автобуса со школьниками в водохранилище в Китае попал на видео

ТК Звезда07:38

В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21

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СМИ: 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая

ТАСС06:52

При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек

Комсомольская правда06:38

В Китае утонул автобус с людьми, власти затруднились назвать точное количество жертв

Вести.Ru05:33

Из-за падения в Китае автобуса в водохранилище погибли два человека

REGNUM06:56
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Шоу-бизнес

Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

iReactor 07:17
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Политика

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона 07:58
Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
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Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com вчера в 12:00
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Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Футбол

«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 04:53
Хоккей

«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Михайловым

Руководством хоккейного клуба «Сибирь» было принято решение о расторжении контракта с форвардом Никитой Михайловым.
CT news 06:38
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
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Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
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Общество

Против художницы Юлии Цветковой завели третье дело о гей-пропаганде

Snob.ru 09:52
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Политика

Соратница Зеленского сказала, когда на Украине забудут русский язык

Через 10 лет на Украине забудут о русском языке, заявила заместитель руководителя пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко.
Взгляд.ру 08:59
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
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Футбол

Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
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Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
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Экономика

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, новые крупные заводы по переработке СУГ смогут получить льготу в 4,5 тыс. руб. на тонну сырья с 2022 года, а к 2026 году льгота увеличится до 7,5 тыс. руб. Это серьезно улучшит экономику Амурского ГХК СИБУРа на Дальнем Востоке, а также планируемого проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге.
Коммерсантъ 09:14
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Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
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Политика

Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
Газета.Ru 09:53
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