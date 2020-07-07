Неизвестно, сколько человек находилось в автобусе на момент ДТП. В результате происшествия погиб 21 житель Китая, среди которых один школьник, еще 15 пострадавших госпитализированы с травмами, в том числе трое несовершеннолетних. Причина опрокидывания автобуса не установлена.

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