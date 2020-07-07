Происшествия

iReactoriReactorЧисло жертв при падении школьного автобуса в Китае возросло до 21

Неизвестно, сколько человек находилось в автобусе на момент ДТП. В результате происшествия погиб 21 житель Китая, среди которых один школьник, еще 15 пострадавших госпитализированы с травмами, в том числе трое несовершеннолетних. Причина опрокидывания автобуса не установлена.
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Более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище в Китае

NewInform10:48

Момент падения автобуса со школьниками в водохранилище в Китае попал на видео

ТК Звезда07:38

При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек

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Из-за падения в Китае автобуса в водохранилище погибли два человека

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СМИ: 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая

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В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище

RT на русском06:20

В Китае число жертв падения автобуса в водохранилище достигло 21

РИА Новости06:16
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
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Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове

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«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

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Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
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Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
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МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Цена золота поднялась выше $1800, обновив максимум с 2011 года

Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5

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Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
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Общество

Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
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Футбол

Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»

Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
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Происшествия

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Происшествия

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Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
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В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
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Общество

Губернатор Тульской области снял ограничения на работу ТЦ и магазинов

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«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии

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В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

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Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
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