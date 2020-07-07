Происшествия
iReactorЧисло жертв при падении школьного автобуса в Китае возросло до 21
Неизвестно, сколько человек находилось в автобусе на момент ДТП. В результате происшествия погиб 21 житель Китая, среди которых один школьник, еще 15 пострадавших госпитализированы с травмами, в том числе трое несовершеннолетних. Причина опрокидывания автобуса не установлена.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове
В Саратове днем 7 июля ветер снес крышу двухэтажного здания, расположенного на улице Орджоникидзе.
Вести.Ru 13:03
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:05
Общество
Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Интернациональная команда астрономов открыла новый источник углерода во Вселенной.
Аргументы и Факты вчера в 12:17
Общество
Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты
Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
Цена золота поднялась выше $1800, обновив максимум с 2011 года
Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 10:52
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ вчера в 08:59
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Общество
Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
Общество
Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе
Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Игры
Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon
Игромания.ру 13:51
Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM вчера в 01:33
Общество
Губернатор Тульской области снял ограничения на работу ТЦ и магазинов
В Тульской области полностью сняли ограничения на работу ТЦ и магазинов, но запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 13 июля.
Невские Новости 12:06
Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии
Советский спорт 13:15
Политика
Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
РИА Новости 13:50