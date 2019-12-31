Происшествия
РИА НовостиНа место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч.
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с чего всё началось
В КНР ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.РИА Новостивчера в 22:28
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Политика
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Политика
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Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
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Производитель смартфонов Oppo начнёт выпуск смарт-телевизоров Oppo TV
В Сети появились сообщения о том, что известный производитель смартфонов Oppo планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и запустить производство смарт-телевизоров под брендом Oppo TV.