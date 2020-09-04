Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Не менее 55 человек пострадали в Приморье в результате тайфуна

Меньше чем за сутки в медицинские учреждения Приморского края обратились 55 жителей, пострадавших в результате тайфуна «Майсак». Об этом 4 сентября рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
Подробнее о событии
RT на русском

В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

RT на русском22:42
ВЕСТИ: Приморье

«Через неделю всплывут»: видео купающихся вызвало недоумение горожан (видео)

ВЕСТИ: Приморье21:43
Коммерсантъ

В Приморье из-за тайфуна Майсак пострадали 55 человек

Коммерсантъ22:40
КП - Владивосток

Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

КП - Владивосток22:09
ТАСС

От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

ТАСС21:53
Российская газета

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

Российская газета21:47
Владивосток-Новости

Приморцы обращаются к врачам после тайфуна

Владивосток-Новости22:40

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Прессавчера в 06:31
1,7K

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
534

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
170