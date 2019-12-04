Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах. Об этом сообщила газете «Думская» представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева в среду, 4 декабря.

Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек

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