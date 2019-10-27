В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News. Три человека находятся в критическом состоянии.

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

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