Происшествия
Российская газетаНе менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News. Три человека находятся в критическом состоянии.
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Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 25 октября в 14:00
Происшествия
Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники
40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.
КП - Калининград 05:51
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Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Кардиган Курта Кобейна продали за рекордную сумму
ТК Звезда 03:18
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Газета.Ru 06:12
Армия и оружие
В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
РБК 06:32
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Кино
Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части «Темные судьбы»
iReactor 24 октября в 04:40
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня 25 октября в 07:38
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
Политика
Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Известия вчера в 21:27
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Единоборства
Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
Культуромания вчера в 04:08
Футбол
Клопп рассказал о мотивации «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, с какой мотивацией может выйти "Тоттенхэм" на матч десятого тура Английской премьер-лиги (РПЛ), передает The Telegraph.
Газета.Ru 04:46
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
RT на русском 05:53
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 25 октября в 03:42
Общество
Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин
Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.
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Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51