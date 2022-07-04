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Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в США на параде в пригороде Чикаго

По меньшей мере пять человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, передает РИА "Новости", ссылаясь на власти города.
Газета.Ru
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США.
РИА Новости
По данным СМИ, стрелявший вел огонь с крыши одного из домов.
ТАСС
"Шестнадцать человек госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
РИА Новости

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