Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Чехии три человека погибли при столкновении пассажирских поездов

На западе Чехии три человека погибли и десятки людей пострадали в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных страны Мартина Касала.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии

РИА Новости14:34

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия10:56

В Чехии десятки человек пострадали при столкновении двух поездов

РБК11:51

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Чехии

Lenta.ru11:19

Два поезда столкнулись недалеко от Карловых Вар

Вести.Ru11:06

Россиян нет среди жертв и пострадавших в железнодорожной катастрофе в Чехии

ТАСС14:11

В Чехии произошло столкновение двух поездов

RT на русском10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

Shraibikus News 16:21
8
Политика

Лидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Mockva.ru 10:13
45
Футбол

Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего

Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
1
Политика

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).
Газета.Ru 18:54
2
Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
54
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
230
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
881
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
662
Политика

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
1
Шоу-бизнес

Елка получила звание артиста десятилетия

Как оказалось, она получила звание артиста десятилетия по версии музыкального сервиса TopHit.
Bimru.ru 13:36
Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 17:26
91
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
83
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
70
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
10
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
1
Авто

Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback

Не исключается появление более мощной версии SQ5 с 3-литровым V6 с отдачей не менее 349 л.с. Ожидается, что новый Audi Q5 Sportback будет стоить дороже обычного Q5, который сейчас в США обходится как минимум в 43 300 долларов.
SpeedMe вчера в 14:57
Кино

«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля

Pro Город НН 10:23
2
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК 12:17
428
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
865
Гаджеты

OnePlus проведёт первую в мире презентацию смартфона в дополненной реальности: 21 июля выйдет доступный OnePlus Nord

Впервые в истории рынка смартфонов новинку OnePlus Nord собираются представить в дополненной реальности.
3DNews вчера в 09:01
Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
11
Происшествия

Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

Известия 15:54
906
Армия и оружие

Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные

Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
Госновости 05:21
11
Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Наука

Был рассчитан оптимальный объем кислорода для лучшей работы мозга

Ученые из института Людвига Максимилиана в Мюнхене рассчитали оптимальный объем кислорода, при котором головной мозг человека будет лучше работать.
Live24 11:23
15
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
380
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
13
Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru 06:47
5
Главное