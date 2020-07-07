На западе Чехии три человека погибли и десятки людей пострадали в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных страны Мартина Касала.

В Чехии три человека погибли при столкновении пассажирских поездов

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