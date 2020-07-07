По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news. Пострадали около 30 человек, некоторые их них получили серьезные травмы.

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

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