Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНе менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild. По словам Bild, мужчина открыл стрельбу в кальянной, затем на центральной площади района.
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с чего всё началось
В немецком городе Ханау (25 км от Франкфурта-на-Майне) восемь человек были убиты в результате стрельбы в двух кальянных, пятеро человек получили серьезные ранения, передает Bild
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Znak.com18:17

Подробнее о событии

Bild: один человек задержан после стрельбы на западе Германии

ТАСС19:37

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

РБК18:14

В полиции подтвердили гибель восьми человек при стрельбе в ФРГ

RT на русском19:18

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау

Интерфакс18:08

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

РИА Новости19:05

Неизвестные расстреляли восемь человек в Германии

News.ru18:43

В немецком Ханау в результате стрельбы в двух кальянных есть погибшие

Коммерсантъ18:13
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Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Политика

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
RT на русском 19:33
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Футбол

Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Metaratings 11:01
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

По данным директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился, пишет ТАСС.
Инфорос 01:48
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня вчера в 20:08
Происшествия

Известного мецената отправят под суд за похищение в Иркутске

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела известного бизнесмена и мецената, его сына и группы подельников.
EastRussia 19:18
Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
ИА Новороссия 13:40
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили подземные укрепления боевиков в Анджаре

После освобождения населенного пункта Анджара к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили несколько подземных укреплений боевиков.
РЕН ТВ 21:00
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Политика

Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
RT на русском 19:03
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
РИА Новости 20:50
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Музыка

Названы победители премии Brit Awards

Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals.
Известия 01:32
Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com вчера в 09:52
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru вчера в 07:51
Хоккей

Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт

Рамблер вчера в 02:27
Политика

По собственному: мэр Артема покинул свой пост

Поговаривают, что встреча прошла не лучшим образом для главы Артема. Якобы именно после этого мэр написал заявление «по собственному».
КП - Владивосток 08:45
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Космос

Ученые заглянули в атомную структуру лунного грунта: откуда на Луне вода?

Пятьдесят лет назад американские астронавты привезли с Луны образцы грунта и породы, которые ученые продолжают изучать и по сей день.
Популярная механика вчера в 09:45
Экономика

Конкурсный управляющий «Холидея» предъявил банкам претензии на 4 млрд

Конкурсный управляющий новосибирского ритейлера «Холидей» Трофим Кузнецов обратился в арбитраж с требованием признать недействительными сделки банкротящейся компании с банками на общую сумму более 4 млрд рублей.
Континент Сибирь Online вчера в 23:50
Происшествия

Тело погибшего в Чите кадета нашли на железнодорожных путях

Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.
Zabnews.ru 19:10
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