Общество
Российская газета«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
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Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне по версии Ассоциации тренеров Англии.
Газета.Ru 15:36
Кино
Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва вчера в 13:18
Авто
К 2040 году число электромобилей в Великобритании может достичь 30 млн
Аналитики BloombergNEF, в свою очередь, прогнозируют, что к 2040 году в стране будет 17 млн электромобилей, однако этот прогноз не учитывает возможный запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Финмаркет 10:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 24 июля в 10:41
Экономика
Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.
РБК 16:50
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Футбол
«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21
«Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.
Sports.ru 13:50
Космос
Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения
Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него.
Экология Регионов вчера в 11:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Аляска.
ТАСС 16:34
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Общество
В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
Общество
Регистрация домашних животных будет обязательной и бесплатной
Прежнюю версию поправок в закон о ветеринарии комитет раскритиковал за то, что он не предполагал обязательной и бесплатной регистрации домашних животных, напомнил депутат.
Дума ТВ 12:10
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Экономика
Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте
Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск.
РБК 07:02
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета 16:10
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Авто
Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах
Компания Aurus организовала испытания в Астрахани для внедорожника Komendant.
ToDay News Ufa 11:17
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46