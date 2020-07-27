Общество

Российская газетаРоссийская газета«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
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«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

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«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

РИА Новости10:01

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

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Просто гигантская: шведы сняли на видео подводную лодку из России

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СМИ: шведов поразила внезапно всплывшая «русская подлодка»

Московский Комсомолец10:44

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Газета.Ru11:43

Expressen (Швеция): Расмус был в 30 метрах от российской подлодки (Expressen)

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Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
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Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

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Шоу-бизнес

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Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

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Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян

Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
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Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
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Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
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Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

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Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
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Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси

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Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
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