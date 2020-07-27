Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

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