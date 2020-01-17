с чего всё началось

По «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» расходы исполнены на 88% (306,1 млрд). По закону неиспользованные бюджетные средства до конца 2019 г. можно перенести для финансирования этих целей на следующий год, уточнили в ведомстве.

Общество Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Армия и оружие Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

Политика Путин получил письмо от Хафтара Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Политика Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.

Политика Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Экономика Готовый бизнес в России стал дешевле В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).

Культура Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.