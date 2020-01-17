Экономика
ВедомостиМинфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
По «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» расходы исполнены на 88% (306,1 млрд). По закону неиспользованные бюджетные средства до конца 2019 г. можно перенести для финансирования этих целей на следующий год, уточнили в ведомстве.
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с чего всё началось
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает предварительные данные Минфин.Ведомостивчера в 14:34
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Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Общество
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Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
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Самой высокой зарплатой может похвастаться глава МВД Арсен Аваков. У него 100 041 гривен (4,2 тысячи долларов).
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Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
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Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Путин получил письмо от Хафтара
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
Футбол
Букмекеры: «Реал» обыграет «Севилью» в матче чемпионата Испании
Сегодня в 18:00 мск «Реал» примет «Севилью» в матче чемпионата Испании. Встреча 20-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Умер самый маленький человек в мире
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов
Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Культура
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Российское правительство планирует обязать арендодателей квартир платить дополнительный налог.
Хоккей
Канада — Россия: прямая видеотрансляция хоккейного матча в рамках ЮОИ-2020
Россия играют в группе В, где также выступают сборные Канады и Дании. В группе А выступают юноши из США, Швейцарии и Финляндии.