Здоровье
ВедомостиВ России впервые выявили более 3000 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтвердилось 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Четвертый день подряд в стране фиксируется рекордный прирост заболевших, впервые он превысил 3000 человек. Общее число выявленных заразившихся выросло до 24 490 человек.
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Комментарии
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Калуге умер первый человек с коронавирусом
В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04
Здоровье
Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы
Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
ТАСС 04:59
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 11 новых заболевших коронавирусом
По данным общей статистики, всего в регионе выявлено 85 случая заражения коронавирусом, выздоровели 15, сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.
Kursk.com 03:33
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал, как похудел на 85 килограммов
Фадеев не стал раскрывать поклонникам диету, которая позволила ему сбросить 85 кг.
Народные новости вчера в 07:39
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Эдгард Запашный стал жертвой мошенника, представившегося бойцом UFC
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал в Instagram, что стал жертвой телефонного мошенничества и перевел 50 тысяч рублей человеку, представившемуся бойцом UFC Алексеем Олейником.
РИА Новости 06:54
Технологии
Apple рассекретила данные о передвижениях россиян
Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.
Lenta.ru 06:06
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия
Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Наука
Учёные: Курильщики больше рискуют заразиться коронавирусом
UfacityNews.ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Авто
Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 03:05
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Здоровье
США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года
США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20