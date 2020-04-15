За последние сутки в России подтвердилось 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Четвертый день подряд в стране фиксируется рекордный прирост заболевших, впервые он превысил 3000 человек. Общее число выявленных заразившихся выросло до 24 490 человек.

В России впервые выявили более 3000 случаев коронавируса за сутки

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