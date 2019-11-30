Матч с ФК «Урал» завершился со счетом 0:0. Стоит отметить, что игра была напряженной, у ФК «Ростов» было несколько возможностей забить гол, но футболисты ими не воспользовались. Во время матча травму получил Чистяков.

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