Общество
Газета.RuНе стало космонавта Алексея Леонова
18 марта 1965 года Леонов первый в мире вышел в открытый космос. А десятилетием позже он стал участником первой стыковки советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18". Кроме того, он близко общался с Юрием Гагариным.
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с чего всё началось
Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.ТАСС07:29
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