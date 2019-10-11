Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

с чего всё началось

18 марта 1965 года Леонов первый в мире вышел в открытый космос. А десятилетием позже он стал участником первой стыковки советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлон-18". Кроме того, он близко общался с Юрием Гагариным.

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