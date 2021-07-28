Всего же по итогам прошлого года реальные доходы россиян просели на 2,8%. Между тем, согласно оценке Минэкономразвития, в 2021-м показатель увеличится на 3%. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние восемь лет.
Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» призвали премьер-министра Михаила Мишустина расширить список авиакомпаний, имеющих право перевозить туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов.
Американский президент Джо Байден заявил, что пока не знает, имеет ли федеральное правительство США полномочия сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей страны, однако соответствующие распоряжения могут дать местные власти.