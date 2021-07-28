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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8 процента

Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, говорится в докладе Росстата.
РИА Новости
По новой оценке, спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).
РИА Новости
Реальные денежные доходы, по данным Росстата, выросли во II квартале на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 13,8% по сравнению с I кварталом 2021 года.
ТАСС
Всего же по итогам прошлого года реальные доходы россиян просели на 2,8%. Между тем, согласно оценке Минэкономразвития, в 2021-м показатель увеличится на 3%. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние восемь лет.
RT на русском

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