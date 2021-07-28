Байден заявил, что местные власти способны сделать обязательной вакцинацию от коронавируса

Американский президент Джо Байден заявил, что пока не знает, имеет ли федеральное правительство США полномочия сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей страны, однако соответствующие распоряжения могут дать местные власти.