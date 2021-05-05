Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства).В источнике
РИА Новости
ГЛАС.RU
Live24
Политическая Экспертиза
ПолитРоссия
Экономика сегодня
ФАН

С чего всё началось

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Задачи амбициозные — к 2030 году контролировать 20 процентов глобального рынка, а в итоге стать лидером.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Россия нашла новый способ заработка на Европе

Live2406:33

Россия включилась в борьбу за первенство на рынке водорода

ПолитРоссия06:27

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать миллиарды на Европе

ГЛАС.RU05:13

Россия нашла потенциальную альтернативу экспорту газа

ФАН06:06

Экспорт водорода может приносить России до 100 млрд долларов в год

Экономика сегодня03:20

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

РИА Новости01:00

Страна возможностей

Московские новостивчера в 02:00
Интересное