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Экономика

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства).В источнике
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С чего всё началось

Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе

До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Задачи амбициозные — к 2030 году контролировать 20 процентов глобального рынка, а в итоге стать лидером.
РИА Новостивчера в 01:00

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