Германия уже выразила готовность поддержать развитие мирового рынка водорода и взаимодействовать с потенциальными поставщиками — Саудовской Аравией и Россией (как раз в апреле Минэнерго договорилось с коллегами из Германии о сотрудничестве в сфере производства).

С чего всё началось Не только газ: Россия нашла новый способ заработать на Европе До ста миллиардов долларов в год Россия сможет заработать на экспорте водорода, в том числе в Старый Свет. Задачи амбициозные — к 2030 году контролировать 20 процентов глобального рынка, а в итоге стать лидером. РИА Новости вчера в 01:00