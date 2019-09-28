РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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