Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дмитрий Хохлов — о поражении от «Ростова»: «Я не увидел на поле безволия»

Sportbox.RU12:06

«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о разгромном поражении от «Ростова»

Bookmaker-ratings.ru12:46

Хохлов о 0:3 с «Ростовом»: «Бились за результат, не бросили играть в меньшинстве. Это должно пойти в плюс»

Sports.ru12:09

Хохлов: «Даже в меньшинстве „Динамо“ не рассыпалось. Это должно пойти в плюс»

Sport24.ru11:54

Хохлов прокомментировал очередное поражение столичного «Динамо»

iReactor14:00

Дмитрий Хохлов — о поражении от «Ростова»: «Я не увидел на поле безволия»

Матч ТВ12:06

Хохлов — после 0:3 от «Ростова»: «Все отдавались игре до конца»

Спорт-Экспресс12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Космос

Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС 11:25
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

ТАСС 18:16
Армия и оружие

Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных

РИА Новости 11:47
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Интерфакс 00:58
Футбол

Агент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна

Известный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна.
RT на русском 10:32
Технологии

Huawei запустит видеосервис в России

Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° 09:40
Автоспорт

В Кремле опровергли перенос «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург

Кубанские новости 26 сентября в 11:06
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

ТАСС 16:33
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Петербургский дневник 12:51
Политика

Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot

Мойка78 вчера в 23:57
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Футбол

Гвардиола отказался от январских закупок

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Наука

Ученые нашли обратную связь между возрастом и риском развития рака

РБК 11:33
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в США, пятеро пострадали

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор (штат Мэриленд).
РЕН ТВ 16:42
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика

Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета 19:20
Экономика

США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж

США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru 19:17
Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Музыка

Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста

РИА Новости 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное