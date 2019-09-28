Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.

«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

Космос Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Армия и оружие Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Футбол Агент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна Известный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна.

Технологии Huawei запустит видеосервис в России Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Футбол Гвардиола отказался от январских закупок Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Политика Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.

Экономика США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.

Игры Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.