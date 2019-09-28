Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.

«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

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