Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хохлов прокомментировал очередное поражение столичного «Динамо»

iReactor14:00

«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о разгромном поражении от «Ростова»

Bookmaker-ratings.ru12:46

Дмитрий Хохлов — о поражении от «Ростова»: «Я не увидел на поле безволия»

Матч ТВ12:06

Хохлов: «Даже в меньшинстве „Динамо“ не рассыпалось. Это должно пойти в плюс»

Sport24.ru11:54

Дмитрий Хохлов — о поражении от «Ростова»: «Я не увидел на поле безволия»

Sportbox.RU12:06

Хохлов о 0:3 с «Ростовом»: «Бились за результат, не бросили играть в меньшинстве. Это должно пойти в плюс»

Sports.ru12:09

Хохлов — после 0:3 от «Ростова»: «Все отдавались игре до конца»

Спорт-Экспресс12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Политика

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Интерфакс 09:03
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Происшествия

В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

REGNUM 19:24
Шоу-бизнес

Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor 04:57
Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram-страницу Арнольда Шварценеггера

Российские пользователи социальных сетей обрушились на страницу актера Арнольда Шварценеггера в Instagram.
iReactor 16:38
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Кино

Создатели «Мстителей» представили профайл Тора

Игромания.ру 13:05
Экономика

С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС вчера в 07:24
Хоккей

«Авангард» упустил победу в матче со «Спартаком»

В концовке второй трети матча швейцарский форвард омичей организовал еще один гол своей команды, ассистировав Робу Клинкхаммеру при игре в формате "5 на 3".
Омск здесь 14:12
Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Происшествия

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США

В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Наука

Городской шум защитил сверчков от паразитов

Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.
N+1 13:48
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Космос

Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Игры

Опубликован первый трейлер запрещенной в РФ новой части Call of Duty

Первый трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare, созданной компанией Activision совместно со студией Infinity Ward, представили пользователям.
iReactor 19:56
Гаджеты

Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита

Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Шоу-бизнес

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак

Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

Сирия потребовала вывода войск США и Турции

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
Astera 26 сентября в 15:25
Политика

Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Народные новости 18:10
Происшествия

В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят

Уфимские Заметки 03:06
Общество

Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре

Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
ТАСС 25 сентября в 22:02
Космос

Пуск первых трех спутников «Гонец-М» отложен до 2020 года

Первый пуск трех спутников связи "Гонец-М" ракета-носителем "Союз-2.1б" отложен до 2020 года.
РЕН ТВ 20:11
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол

«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

Бомбардир.ру вчера в 01:40
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное