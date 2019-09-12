Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА Новости«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней. По словам женщины, она с трудом узнала артистку.
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с чего всё началось

«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.
Комсомольская правда13:08

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«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Комсомольская правда13:08

«Волос как будто нет»: соседка Заворотнюк рассказала, как выглядит актриса

Телепрограмма13:57

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о госпитализации актрисы

StarHit.ru16:00

«Полная, косыночка на голове»: Соседи о жутком состоянии Заворотнюк перед госпитализацией

Дни.ру14:00

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

РИА Новости15:25

Соседка рассказала о встрече с изменившейся Заворотнюк

РЕН ТВ16:00

СМИ: Заворотнюк изменилась до неузнаваемости, а ее мать часто видят в слезах

URA.Ru16:05
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Общество

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

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В «Нафтогазе» суды с «Газпромом» назвали выгодным делом

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Красная весна 17:08
Общество

Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
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Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
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CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности

Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
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В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября

Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
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Общество

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Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
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В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

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Авто

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Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
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Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
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Вымерший вид кенгуру оказался древней австралийской сумчатой пандой

Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду, сообщается в PLoS ONE.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
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Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
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Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»

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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован

По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.
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Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
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Бионические протезы позволят чувствовать потерянные конечности

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Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.
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Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц

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ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»

В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.
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