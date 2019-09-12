Шоу-бизнес
РИА Новости«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней. По словам женщины, она с трудом узнала артистку.
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Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.Комсомольская правда13:08
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«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк
Комсомольская правда13:08
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