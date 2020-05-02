Общество
РИА НовостиНе верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи
Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
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с чего всё началось
Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.ТАСС10:13
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Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом
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