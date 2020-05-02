Общество

РИА НовостиРИА НовостиНе верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
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с чего всё началось

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.
ТАСС10:13

Подробнее о событии

В Северной Осетии продолжаются выступления граждан, недовольных изоляционными мерами

Эхо Москвы23:00

В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

РБК13:46

В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи из-за опасения возможного ввода 5G

ТАСС10:13

Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Lenta.ru11:19

Неверящие в существование коронавируса сожгли сотовую антенну под Владикавказом

Московский Комсомолец10:43

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

РИА Новости10:40

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском11:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,8K
Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru 21:37
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,7K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова простила и приняла Джигана

31 марта Оксана Самолова заявила, что собирается развестись с отцом своих детей, так как больше не может принимать его резко изменившееся в последнее время поведение.
SM News 06:09
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Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:27
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Общество

Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM 16:22
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Футбол

Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет

Артист заявил, что споров о разделе имущества не будет, тем самым косвенно подтвердив, что расстался с супругой.
Актуальные Новости вчера в 10:30
232
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
240
Политика

Глава российского Минстроя заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом.
Суть событий вчера в 14:52
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Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
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Космос

Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»

Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
РИА Новости 20:07
Здоровье

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства предложила ввести мораторий на аборты во время пандемии коронавируса.
Клопс 11:41
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Происшествия

В Бурятии за сутки 28 человек заразились коронавирусом

Общее число заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки на 28, до 325, сообщается на сайте минздрава республики.
РИА Новости вчера в 00:54
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Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru вчера в 05:19
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
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Футбол

ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»

Ранее стало известно, что из-за пандемии было принято решение перенести розыгрыш чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
Vprognoze.ru 12:08
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
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Путешествия

Россиян призвали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

Россиянам не следует рассчитывать на отпуск за границей до конца 2020 года.
9111.ru 10:07
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Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
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Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
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В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
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Вячеслав Зелимханович Битаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Северная Осетия с 18 сентября 2016. Председатель правительства Республики Северная Осетия.
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