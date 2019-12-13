Космос
КоммерсантъНе все российские космонавты смогут полететь на Луну из-за веса
На Луну на космическом корабле «Орел» (ранее — «Федерация») смогут полететь не все космонавты из-за веса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ракетно-космической корпорации «Энергия». На «Орле» планируется полет на орбиту Луны в 2023 году.
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Предназначенный для полетов на Луну российский корабль оказался слишком тяжелым
ФедералПрессвчера в 20:40
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