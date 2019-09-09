Финансы
ПРАЙМНе ждем еще одно снижение ключевой ставки до конца года
Банк России весьма оправданно продолжил снижение ключевой ставки темпом в 25 бп (до 7.0% годовых), подкрепив пятничное решение снижением прогноза по инфляции на 0.2 пп до 4.0-4.5% на конец текущего года.
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Футбол
Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию, но в Лиге наций мы не вышли из группы»
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков призвал не оценивать сборную России по матчам с более слабыми соперниками.
Матч ТВ 15:08
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:14
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы 14:30
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Футбол
Россия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт 05:16
Политика
Монголия может стать транзитером российского газа в Китай
Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Происшествия
В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Кино
В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Происшествия
СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу
Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Армия и оружие
США отложили производство новых термоядерных бомб
В США на полтора года отложили серийное производство новых термоядерных бомб B61-12.
Профиль вчера в 13:44
Политика
Лавров посетит Иракский Курдистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит во время визита в Ирак город Эрбиль — столицу Иракского Курдистана.
RT на русском 14:42
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Экономика
Количество поддельных банкнот снизилось в Петербурге
В Санкт-Петербурге количество выявленных во II квартале 2019 года поддельных банкнот Банка России снизилось на 6% За второй квартал в Северной столице обнаружили 971 поддельных банкнот, 708 из них имеют номинал 5000 рублей, а 198 - 1000 рублей.
Санкт-Петербургские ведомости 06:40
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»
Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44