Финансы

ПРАЙМПРАЙМНе ждем еще одно снижение ключевой ставки до конца года

Банк России весьма оправданно продолжил снижение ключевой ставки темпом в 25 бп (до 7.0% годовых), подкрепив пятничное решение снижением прогноза по инфляции на 0.2 пп до 4.0-4.5% на конец текущего года.
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Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Футбол

Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию, но в Лиге наций мы не вышли из группы»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков призвал не оценивать сборную России по матчам с более слабыми соперниками.
Матч ТВ 15:08
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»

Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:14
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Политика

В Улан-Удэ проходит стихийный митинг

Эхо Москвы 14:30
Политика

Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США

Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Политика

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика

Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

РИА Новости 07:35
Футбол

Россия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт 05:16
Политика

Монголия может стать транзитером российского газа в Китай

Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».
Независимая газета 13:10
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Происшествия

В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
Экономика

Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Кино

В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»

В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Происшествия

СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу

Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Армия и оружие

США отложили производство новых термоядерных бомб

В США на полтора года отложили серийное производство новых термоядерных бомб B61-12.
Профиль вчера в 13:44
Политика

Лавров посетит Иракский Курдистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит во время визита в Ирак город Эрбиль — столицу Иракского Курдистана.
RT на русском 14:42
Происшествия

Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой

REGNUM 12:22
Авто

Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Гаджеты

Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Экономика

Количество поддельных банкнот снизилось в Петербурге

В Санкт-Петербурге количество выявленных во II квартале 2019 года поддельных банкнот Банка России снизилось на 6% За второй квартал в Северной столице обнаружили 971 поддельных банкнот, 708 из них имеют номинал 5000 рублей, а 198 - 1000 рублей.
Санкт-Петербургские ведомости 06:40
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие

Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»

Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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