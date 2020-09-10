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RT на русском
RT на русском

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
Василий Небензядипломат
Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
С чего всё началось
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным

Lenta.ru20:29
RT на русском

Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

RT на русском20:02
РИА Новости

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

РИА Новости19:32
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

ТАСС18:40
РБК

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

РБК18:33
Комсомольская правда

Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда18:57
Газета.Ru

Небензя заявил, что у РФ нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Газета.Ru17:28

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
Примечаниявчера в 05:58
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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01

Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметкивчера в 10:30
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 11:04
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ru9 сентября в 04:12
1,5K

Проверка позиций ВСУ силами ДНР сорвалась из-за шеврона и паспорта

В ДНР утверждают, что украинские военнослужащие отказались пусть их представителя по паспорту непризнанной республики, также ему указали на необходимость снять шеврон с символикой ДНР.
Московский Комсомолецвчера в 16:56

Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии

При помощи специального устройства ученые собирали воду из пресных водоемов объемом до 60 литров, выделяли ДНК, секвенировали ее, а затем отсевали генетический материал других животных, выявляя ДНК лягушек и определяя их род и вид.
Полит.ру9 сентября в 05:00

Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

В «Голосе» предложили законодателям перевести ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов), ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня) в категорию тяжких преступлений.
Ведомости17:39

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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