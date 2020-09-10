Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
С чего всё началось
Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно
Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
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Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным
Комсомольская правда18:57