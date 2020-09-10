Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
Смотрите также
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски
Госсекретарь США верит в отравление Навального властями России
Александр Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
Число банковских карт в России упало на рекордные 4,5 млн единиц
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Взрыв произошел рядом с гостиницей в китайском городе Чжухай
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн
Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в трёх американских штатах
В бундестаге назвали ошибкой призывы остановить «Северный поток — 2»
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с MH17 и пропажей Скрипалей
Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Взрыв произошел рядом с гостиницей в китайском городе Чжухай
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
С чего всё началось
Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно
Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным
Комсомольская правда18:57