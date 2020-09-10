Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

Василий Небензя дипломат Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.