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RT на русском
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.В источнике
Василий Небензядипломат
Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
С чего всё началось
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
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Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным

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ТАСС

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Газета.Ru

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